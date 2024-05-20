Ильенков Владимир 03.02.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильенков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильенкова Ольга

Рождение ребёнка
09.07.1992

Сын: Ильенков Илья Владимирович

Мать ребёнка: Ильенкова Ольга

Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
21.01.1994

Сын: Ильенков Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Ильенкова Ольга

Республика Белоруссия, г.Кричев

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