Ильенков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильенкова Ольга
Рождение ребёнка
09.07.1992
Сын: Ильенков Илья Владимирович
Мать ребёнка: Ильенкова Ольга
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
21.01.1994
Сын: Ильенков Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Ильенкова Ольга
Республика Белоруссия, г.Кричев