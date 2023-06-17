Гагарин Дмитрий Андреевич
мужской, родился 06.07.1973, Брянск, город Брянск, Брянская область
ОтецГагарин Андрей Петрович09.07.1934 г.р.
МатьНюхина Татьяна Андреевна10.09.1940 г.р.
Супруги
Котелкова Виктория Викторовна14.02.1971 г.р.
Дети
Гагарин Иван Дмитриевич2008 г.р.
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Место
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Рождение
06.07.1973
Отец: Гагарин Андрей Петрович
Мать: Нюхина Татьяна Андреевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
31.12.1993
Рождение ребёнка
2008
Мать ребёнка: Котелкова Виктория Викторовна
г. Балтимор, Мерилэнд, США