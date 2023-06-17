Котелкова Виктория Викторовна
женский, родилась 14.02.1971, Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Супруги
Гагарин Дмитрий Андреевич06.07.1973 г.р.
Дети
Гагарин Иван Дмитриевич2008 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
31.12.1993
Рождение ребёнка
2008
Отец ребёнка: Гагарин Дмитрий Андреевич
г. Балтимор, Мерилэнд, США