Нюхина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1973
Сын: Гагарин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Гагарина Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Петрович
Бракосочетание
С 18.10.2009 по 18.01.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург