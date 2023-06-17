Нюхина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюхина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1973

Сын: Гагарин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Петрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Гагарина Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Петрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
С 18.10.2009 по 18.01.2011

Муж: Гагарин Андрей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург