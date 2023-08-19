Гагарина Юлия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: Гагарин Андрей Петрович
Мать: Нюхина Татьяна Андреевна
Бракосочетание
14.06.2009
Муж: Фон Гейрот Ян
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.09.2009
Дочь: Фон Гейрот Анастасия Яновна
Отец ребёнка: Фон Гейрот Ян
Рождение ребёнка
2013
Сын: Фон Гейрот Григорий Янович
Отец ребёнка: Фон Гейрот Ян