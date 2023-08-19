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Гагарина Юлия Андреевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Гагарин Андрей Петрович

Мать: Нюхина Татьяна Андреевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
14.06.2009

Муж: Фон Гейрот Ян

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.09.2009

Дочь: Фон Гейрот Анастасия Яновна

Отец ребёнка: Фон Гейрот Ян

Рождение ребёнка
2013

Сын: Фон Гейрот Григорий Янович

Отец ребёнка: Фон Гейрот Ян

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