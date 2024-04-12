(Лисовец) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лисовец) Надежда Иосифовна

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Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

09.07.1907

Дата смерти

14.01.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1907

Отец: Лисовец Иосиф

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпет Георгий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпет Георгий Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Ботаник. миколог
Смерть
14.01.1992
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