(Лисовец) Надежда Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1907
Дата смерти14.01.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1907
Отец: Лисовец Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпет Георгий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ботаник. миколог
Смерть
14.01.1992