Шпет Георгий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпет Георгий Иосифович

Шпет Георгий Иосифович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

21.04.1905

Дата смерти

12.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905

Отец: Шпетт Иосиф Иосифович

Мать: Шпетт Софья Григорьевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
биолог, зоолог
Смерть
12.02.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close