Шпет Георгий Иосифович
Место рождения
Дата рождения21.04.1905
Дата смерти12.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905
Отец: Шпетт Иосиф Иосифович
Мать: Шпетт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
биолог, зоолог
Смерть
12.02.1978