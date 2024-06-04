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Блинов Иван Петров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Блинов Петр Алексеев

Мать: Блинова Лукерья Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Гликерия Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Блинов Петр Иванов

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Блинов Иона Иванов

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Блинов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Блинов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Зелюкова (Блинова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Блинова) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907

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