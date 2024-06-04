Блинов Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Блинов Петр Алексеев
Мать: Блинова Лукерья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Блинов Петр Иванов
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Блинов Иона Иванов
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Блинов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Зелюкова (Блинова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Блинова) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Блинова Гликерия Матвеева
Смерть
После 1907