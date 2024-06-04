Блинов Иона Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Блинов Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1897
Рождение ребёнка
09.07.1901
Сын: Блинов Николай Ионов
Мать ребёнка: Блинова (Герасимова) Наталья Федотова
Смерть
После 1907