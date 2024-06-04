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Блинов Иона Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Блинов Иван Петров

Мать: Блинова Гликерия Матвеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Блинова (Герасимова) Наталья Федотова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1901

Сын: Блинов Николай Ионов

Мать ребёнка: Блинова (Герасимова) Наталья Федотова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907

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