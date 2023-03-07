Блинова Лукерья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Лукерья Яковлева

Блинова Лукерья Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Петров

Отец ребёнка: Блинов Петр Алексеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Петр Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close