Амосов Елизар Герасимович Около 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амосов Елизар Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Амосов Герасим Петрович

Мать: Амосова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович

Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Павел Елизарович

Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Амосова Пелагея Елизаровна

Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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