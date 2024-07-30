Амосов Елизар Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Амосов Герасим Петрович
Мать: Амосова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович
Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна
Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Амосова Пелагея Елизаровна
Мать ребёнка: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна
Смерть
Неизвестно