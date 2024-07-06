Амосова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Амосов Сиемеон Герасимович
Отец ребёнка: Амосов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Амосов Елизар Герасимович
Отец ребёнка: Амосов Герасим Петрович
Смерть
Неизвестно