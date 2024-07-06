Амосова Анна Васильевна Около 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амосова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Амосов Сиемеон Герасимович

Отец ребёнка: Амосов Герасим Петрович

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Амосов Елизар Герасимович

Отец ребёнка: Амосов Герасим Петрович

Смерть
Неизвестно

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