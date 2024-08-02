Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович

Место рождения

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Елизар Герасимович

Мать: Амосова (Корешков) Анастасия Поликарповна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Амосова Екатерина Крисанфовна

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 04.03.1793

Сын: Амосов Герасим Крисанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Амосова Евдокия Крисанфовна

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Амосов Василий Крисанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Амосова Агафия Крисанфовна

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Амосов Ефим Крысанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Амосов Николай Крисанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
15.02.1807

Сын: Амосов Онисим Хрисанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1811

Сын: Амосов Емельян Крисанфович

Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
13.05.1817

Дочь: Амосова Гликерия Крисанфова

Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
04.07.1822

Дочь: Амосова Марфа Хрисанфовна

Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Амосов Корнил Крисанович

Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.01.1833

Дочь: Амосова Домника Крисанфовна

Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова

Смерть
29.06.1860
Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Умер в 92 года Причина смерти - натуральной

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