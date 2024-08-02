Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Амосова Ульяна Павловна
Дочь: Амосова Екатерина Крисанфовна
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Сын: Амосов Герасим Крисанфович
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Дочь: Амосова Евдокия Крисанфовна
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Сын: Амосов Василий Крисанфович
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Дочь: Амосова Агафия Крисанфовна
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Сын: Амосов Николай Крисанфович
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Сын: Амосов Онисим Хрисанфович
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Сын: Амосов Емельян Крисанфович
Мать ребёнка: Амосова Ульяна Павловна
Дочь: Амосова Гликерия Крисанфова
Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова
Дочь: Амосова Марфа Хрисанфовна
Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова
Дочь: Амосова Домника Крисанфовна
Мать ребёнка: Амосова Екатерина Степанова