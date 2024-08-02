Амосов Корнил Крисанович
Место рождения
Дата рождения19.05.1826
Дата смерти20.02.1892
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1847
Дочь: Амосова Лукия Корнилова
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
16.01.1849
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
10.05.1851
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
05.07.1852
Дочь: Амосова Елена Корниловна
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Амосов Василий Корнилович
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
28.04.1858
Дочь: Амосова Ирина Корниловна
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
18.10.1862
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Рождение ребёнка
03.11.1868
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна
Смерть
20.02.1892
Умер в 66 лет Причина смерти - от воспаления легких
Рождение ребёнка
30.03.1960
Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна