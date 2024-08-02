Амосов Корнил Крисанович 19.05.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амосов Корнил Крисанович

Место рождения

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.05.1826

Дата смерти

20.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1826

Отец: Амосов Крисанф (Хрисанф, Крысанф) Елизарович

Мать: Амосова Екатерина Степанова

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
13.12.1847

Дочь: Амосова Лукия Корнилова

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
16.01.1849

Сын: Амосов Афанасий Корнилов

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
10.05.1851

Сын: Амосов Дмитрий Корнилов

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
05.07.1852

Дочь: Амосова Елена Корниловна

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Амосов Василий Корнилович

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Рождение ребёнка
28.04.1858

Дочь: Амосова Ирина Корниловна

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.10.1862

Сын: Амосов Уаръ Корнилович

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.11.1868

Сын: Амосов Павел Корнилович

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.02.1892
Умер в 66 лет Причина смерти - от воспаления легких
Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Амосов Ефим Корнилович

Мать ребёнка: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

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