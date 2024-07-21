Амосов Павел Корнилович
Место рождения
Дата рождения03.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1895
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1896
Сын: Амосов Петр Павлович
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1898
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Амосов Иван (Иоанъ) Павлович
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Амосова Мария Павловна
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1905
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Амосов Константин Павлович
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Амосов Иван Павлович
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Амосова Анна Павловна
Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно