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Амосов Павел Корнилович

Место рождения

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1868

Отец: Амосов Корнил Крисанович

Мать: Амосова Марьамиа - Марина Стефановна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Бракосочетание
08.01.1895

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Амосов Петр Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Амосов Матвей Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Амосов Иван (Иоанъ) Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Амосова Мария Павловна

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Амосов Федор Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Амосов Константин Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Амосов Иван Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Амосова Анна Павловна

Мать ребёнка: Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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