Амосова (Буркова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1896
Сын: Амосов Петр Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
14.11.1898
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Амосов Иван (Иоанъ) Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Амосова Мария Павловна
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
08.06.1905
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Амосов Константин Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Амосов Иван Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Амосова Анна Павловна
Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович
Смерть
Неизвестно