Амосова (Буркова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Буркова) Евдокия Павловна

Место рождения

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875

Отец: Бурков Павел Васильевич

Мать: Буркова (Белухина) Федосия Ананьева

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Амосов Петр Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Амосов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Амосов Иван (Иоанъ) Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Амосова Мария Павловна

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Амосов Федор Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Амосов Константин Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Амосов Иван Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Амосова Анна Павловна

Отец ребёнка: Амосов Павел Корнилович

Смерть
Неизвестно

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