Шахова Акилина (Ирина) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Акилина (Ирина) Сергеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

29.05.1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1730

Муж: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Шахова Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шахов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шахов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Шахова Степанида Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Шахова Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шахова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Веденская Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шахова Марианна Кузьминична

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шахов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шахов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.05.1788 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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