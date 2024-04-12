Шахова Акилина (Ирина) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти29.05.1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Бракосочетание
Около 1730
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Шахова Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шахов Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шахов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Шахова Степанида Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Шахова Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шахова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Веденская Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шахова Марианна Кузьминична
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Шахов Андрей Кузьмич
Отец ребёнка: Шахов Кузьма Петрович
Смерть
29.05.1788 ст.