Шахов Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиДо 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Шахов Петр
Мать: Шахова Евдокия
Бракосочетание
Около 1730
Жена: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Шахова Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шахов Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шахов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Шахова Степанида Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Шахова Антонина Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шахова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Веденская Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шахова Марианна Кузьминична
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Шахов Андрей Кузьмич
Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна
Смерть
До 1769