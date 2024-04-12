Шахов Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахов Кузьма Петрович

Шахов Кузьма Петрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

До 1769

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Шахов Петр

Мать: Шахова Евдокия

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1730

Жена: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Шахова Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шахов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шахов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Шахова Степанида Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Шахова Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шахова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Веденская Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шахова Марианна Кузьминична

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шахов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шахов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Шахова Акилина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1769
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close