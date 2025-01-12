Михайловский Георгий Михайлович
мужской, родился 13.04.1890, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
умер 1946, Донбасс, Украинская ССР
Супруги
Михайловская (Глебова) Анна Николаевна10.02.1897 г.р.
Дети
Михайловский Николай Георгиевич1922 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михайловский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Михайловская (Глебова) Анна Николаевна
Смерть
1946
Донбасс, Украинская ССР