Михайловский Георгий Михайлович 13.04.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайловский Георгий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.04.1890, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

умер 1946, Донбасс, Украинская ССР

Супруги
Михайловская (Глебова) Анна Николаевна10.02.1897 г.р.
Дети
Михайловский Николай Георгиевич1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
1921

Жена: Михайловская (Глебова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайловский Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Михайловская (Глебова) Анна Николаевна

Смерть
1946
Донбасс, Украинская ССР

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