Михайловская (Глебова) Анна Николаевна
женский, родилась 10.02.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 18.07.1981, Братислава
ОтецГлебов Николай Николаевич1864 г.р.
МатьГлебова (Барыкова) Мария Сергеевна1875 г.р.
Супруги
Козырев Павел Дмитриевич1896 г.р.
Михайловский Георгий Михайлович13.04.1890 г.р.
Дети
Михайловский Николай Георгиевич1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
18.06.1917
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михайловский Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Михайловский Георгий Михайлович
Смерть
18.07.1981