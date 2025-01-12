Михайловская (Глебова) Анна Николаевна 10.02.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайловская (Глебова) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.02.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 18.07.1981, Братислава

Отец
Глебов Николай Николаевич1864 г.р.
Мать
Глебова (Барыкова) Мария Сергеевна1875 г.р.
Супруги
Козырев Павел Дмитриевич1896 г.р.
Михайловский Георгий Михайлович13.04.1890 г.р.
Дети
Михайловский Николай Георгиевич1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897

Отец: Глебов Николай Николаевич

Мать: Глебова (Барыкова) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
18.06.1917

Муж: Козырев Павел Дмитриевич

Бракосочетание
1921

Муж: Михайловский Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайловский Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Михайловский Георгий Михайлович

Смерть
18.07.1981

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