Прийменко Параскева Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1867
Сын: Прийменко Родион Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-77,зап-27
Рождение ребёнка
19.06.1873
Сын: Прийменко Самуил Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф _ 265-1-2, м/к-1873г.,лист-23,зап-28
Рождение ребёнка
1873
Сын: Прийменко Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.02.1876
Дочь: Лукерия Трофимовна
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,лист-86,зап-10
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно