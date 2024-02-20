(Прийменко) Феодосия Трофимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения25.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-77,зап-27
Крещение
25.05.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Федор Захарович Евков и Евсея Васильевича Прийменко жена-Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно