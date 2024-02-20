(Прийменко) Феодосия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Феодосия Трофимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1871

Отец: Прийменко Трофим Васильевич

Мать: Прийменко Параскева Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-77,зап-27
Крещение
25.05.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Федор Захарович Евков и Евсея Васильевича Прийменко жена-Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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