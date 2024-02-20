Прийменко Филипп Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Резникова Хартина Филипповна
Мать ребёнка: Прийменко Наталья Савельевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.02.1912
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Прийменко Наталья Савельевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно