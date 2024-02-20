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Прийменко Филипп Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Прийменко Трофим Васильевич

Мать: Прийменко Параскева Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Резникова Хартина Филипповна

Мать ребёнка: Прийменко Наталья Савельевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Прийменко Наталья Савельевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Наталья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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