(Прийменко) Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Евфросиния

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.02.1912

Дата смерти

09.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1912

Отец: Прийменко Филипп Трофимович

Мать: Прийменко Наталья Савельевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
09.06.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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