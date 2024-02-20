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Прийменко Наталья Савельевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Резникова Хартина Филипповна

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Филипп Трофимович

Смерть
Неизвестно
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