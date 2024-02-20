Прийменко Самуил Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения19.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.06.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф _ 265-1-2, м/к-1873г.,лист-23,зап-28
Крещение
19.06.1873
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Яков Иванович Прийменко и Михаила Филипповича жена-Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Прийменко Федор Саммуилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зиновия Самуиловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно