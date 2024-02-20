(Прийменко) Зиновия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Зиновия Самуиловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.05.1917

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Прийменко Самуил Трофимович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.05.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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