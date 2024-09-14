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Букаткина Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: (Букаткина) Юлия Иванова

Отец ребёнка: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1914

Сын: Букаткин Всеволод Иванов

Отец ребёнка: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович

Смерть
Неизвестно

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