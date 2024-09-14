Букаткина Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: (Букаткина) Юлия Иванова
Отец ребёнка: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович
Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1914
Отец ребёнка: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович
Смерть
Неизвестно