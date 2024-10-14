(Прокофьева) Агапья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.10.1865
Дочь: Неонила Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
?.04.1868
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
?.01.1871
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1872 ст.
Сын: Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Михайлович
Смерть
Неизвестно