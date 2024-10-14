(Прокофьева) Агапья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Прокофьева) Агапья Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Иван Степанович

Мать: Прокофьева (Салмина) Авдотья Герасимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.10.1865

Дочь: Неонила Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1868

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1871

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1872 ст.

Сын: Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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