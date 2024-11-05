Гавриил Михайлович 19.03.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриил Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1832 ст.

Отец: Михаил Владимирович

Мать: Домна Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
С 1850 по 1857

Дочь: Зиновия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1865

Дочь: Неонила Гавриловна

Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1868

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1871

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1872 ст.

Сын: Петр Гаврилович

Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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