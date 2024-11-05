Гавриил Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.03.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1832 ст.
Отец: Михаил Владимирович
Мать: Домна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
С 1850 по 1857
Дочь: Зиновия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1865
Дочь: Неонила Гавриловна
Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1868
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1871
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1872 ст.
Сын: Петр Гаврилович
Мать ребёнка: (Прокофьева) Агапья Ивановна
Смерть
Неизвестно