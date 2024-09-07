Прокофьева (Салмина) Авдотья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1809 ст.
Отец: Салмин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокофьева) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно