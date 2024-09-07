Прокофьева (Салмина) Авдотья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева (Салмина) Авдотья Герасимовна

Прокофьева (Салмина) Авдотья Герасимовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.08.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1809 ст.

Отец: Салмин Герасим Иванович

Мать: Салмина Анисья Леонтьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокофьева) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Степанович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.