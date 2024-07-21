Хряпак Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хряпак Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хряпак Евстафий Михайлов

Рождение ребёнка
28.11.1886 ст.

Дочь: Иулиания Евстафиева

Отец ребёнка: Хряпак Евстафий Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-NBVC?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно

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