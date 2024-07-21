Хряпак Евстафий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1886 ст.
Дочь: Иулиания Евстафиева
Мать ребёнка: Хряпак Параскева Григорьева
Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-NBVC?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно