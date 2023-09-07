Чупрова (Журбова) Марфа Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Журбова) Марфа Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Журбов Константин Анисимов

Мать: Журбова Александра

родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец на Амур (ребенком) с семьей, отец - казак 8-го пешего батальона Забайкальского войска
Бракосочетание
02.10.1871

Муж: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чупров Александр Фадеев

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чупров Георгий Фадеев

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Чупрова Параскева Фадеева

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чупрова Стефанида

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чупрова Анна Фадеева

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чупров Исаак Федосеевич

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чупрова Ольга Фадеева

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чупров Павел

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
10.11.1892

Сын: Чупров Степан Федосеевич

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1897

Сын: Чупров Иоанн

Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
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