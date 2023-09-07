Чупрова (Журбова) Марфа Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1853
Отец: Журбов Константин Анисимов
Мать: Журбова Александра
родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец на Амур (ребенком) с семьей, отец - казак 8-го пешего батальона Забайкальского войска
Бракосочетание
02.10.1871
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Чупрова Параскева Фадеева
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Чупрова Стефанида
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чупрова Анна Фадеева
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чупрова Ольга Фадеева
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чупров Павел
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Рождение ребёнка
10.11.1892
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1897
Сын: Чупров Иоанн
Отец ребёнка: Чупров Федосей (Фадей) Осипов
Смерть
Неизвестно