Журбова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журбова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

?родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 с мужем и детьми - переселенец на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журбов (Зурба) Константин Анисимов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Журбов Хрисанф Константинов

Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов

родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чупрова (Журбова) Марфа Константинова

Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов

родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец на Амур (ребенком) с семьей, отец - казак 8-го пешего батальона Забайкальского войска
Рождение ребёнка
1857

Сын: Журбов Афанасий Константинов

Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов

родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Смерть
Неизвестно

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