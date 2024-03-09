Журбова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
?родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 с мужем и детьми - переселенец на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Журбов Хрисанф Константинов
Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов
родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чупрова (Журбова) Марфа Константинова
Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов
родилась в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец на Амур (ребенком) с семьей, отец - казак 8-го пешего батальона Забайкальского войска
Рождение ребёнка
1857
Сын: Журбов Афанасий Константинов
Отец ребёнка: Журбов (Зурба) Константин Анисимов
родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Смерть
Неизвестно