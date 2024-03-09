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Журбов Хрисанф Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Журбов (Зурба) Константин Анисимов

Мать: Журбова Александра

родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Бракосочетание
1866

Жена: Журбова Наталья Семенова

Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
1866

Жена: не указана

Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Журбова Феврония

Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова

Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Журбов Алексей Хрисанфов

Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова

Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Журбов Федор

Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова

Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно

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