Журбов Хрисанф Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
родился в селении Тургинское, Забайкалье в 1859 переселенец (ребенком) с семьей на Амур, 8-ой пеший батальон Забайкальского войска
Бракосочетание
1866
Жена: Журбова Наталья Семенова
Бракосочетание
1866
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Журбова Феврония
Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Журбов Федор
Мать ребёнка: Журбова Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно