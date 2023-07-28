Чупров Федосей Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
жил в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край