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Чупров Федосей Осипов

Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
жил в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чупров Исаак Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
родился в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чупров Степан Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край