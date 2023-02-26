Никитушкин Прокопий Павлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1890
Бракосочетание
27.01.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1912
Сын: Никитушкин Константин Прокопиев
Мать ребёнка: Никитушкина Татьяна Анфимова
Военная служба
1917
рядовой 264-й пехотный запасный полк
Смерть
Неизвестно