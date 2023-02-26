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Никитушкин Прокопий Павлович

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1890

Отец: Никитушкин Павел Петров

Мать: Никитушкина Татьяна Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Никитушкина Татьяна Анфимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1912

Сын: Никитушкин Константин Прокопиев

Мать ребёнка: Никитушкина Татьяна Анфимова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
рядовой 264-й пехотный запасный полк
Смерть
Неизвестно

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