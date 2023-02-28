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Никитушкина Татьяна Григорьева

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

12.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1886

Муж: Никитушкин Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1887

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1890

Сын: Никитушкин Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1893

Дочь: Ефросиния Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Никитушкин Василий Павлов

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
12.03.1899
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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