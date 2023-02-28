Никитушкина Татьяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти12.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1887
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
27.01.1890
Сын: Никитушкин Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
15.02.1893
Дочь: Ефросиния Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
27.02.1898
Сын: Никитушкин Василий Павлов
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Смерть
12.03.1899
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище