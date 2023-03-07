Беляков Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.10.1934
Дата смерти2015
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934
Отец: Беляков Владимир Иванович
Мать: Белякова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1962
Сын: Беляков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Белякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.12.1964
Дочь: Соснова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Шумаева Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Мария Федоровна
Смерть
2015