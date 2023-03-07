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Беляков Иван Владимирович

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Место рождения

Бабино, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

02.10.1934

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934

Отец: Беляков Владимир Иванович

Мать: Белякова Мария Ивановна

Бабино, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1962

Сын: Беляков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Белякова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1964

Дочь: Соснова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Шумаева Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Мария Федоровна

Смерть
2015
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