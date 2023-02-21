Беляков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Иван
Мать: Белякова Дарья
Рождение ребёнка
12.07.1930
Дочь: Белякова Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1934
Сын: Беляков Иван Владимирович
Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна
Бабино, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Мария Ивановна
Смерть
1936