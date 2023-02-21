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Беляков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван

Мать: Белякова Дарья

Рождение ребёнка
12.07.1930

Дочь: Белякова Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1934

Сын: Беляков Иван Владимирович

Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна

Бабино, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Мария Ивановна

Смерть
1936
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