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Герасим Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Матвей Андреевич

Мать: (Анна Васильевна) Карпова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Герасимов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Герасимовна

Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Герасимов Анофрий Герасимович

Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна

Смерть
1839
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