Герасим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Герасимов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Герасимовна
Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Герасимов Анофрий Герасимович
Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Из Голодяевки Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839