из Голодяевки Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Герасимов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Матвеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Матвеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Герасимов Анофрий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Матвеевич
Смерть
Неизвестно