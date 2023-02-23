из Голодяевки Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Голодяевки Татьяна Никифоровна

из Голодяевки Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Герасимов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Матвеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Матвеевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Герасимов Анофрий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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