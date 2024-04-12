Бакуло (Малая) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуло (Малая) Валентина Ивановна

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1946

Дата смерти

23.?.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
23.?.2022
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
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