Андреева (Тармаева) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.02.1921
Дата смерти25.05.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1940
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1945
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.05.1947
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1951
Дочь: Кострова (Овсянникова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Овсянников Степан Фалеевич
Рождение ребёнка
?.07.1955
Сын: Андреев Виктор Степанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.05.1999