Андреева (Тармаева) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Тармаева) Мария Ильинична

Место рождения

Терехово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1921

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1921

Отец: Тормаев Илья Абрамович

Мать: Тормаева Прасковья Афанасьевна

Терехово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Степан Фалеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1940

Сын: Андреев Николай Петрович

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреевич

Никулино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1945

Сын: Андреев Пётр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Андреев Иван Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1951

Дочь: Кострова (Овсянникова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Овсянников Степан Фалеевич

Никулино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1955

Сын: Андреев Виктор Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.05.1999

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