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Андреев Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945

Отец: не указан

Мать: Андреева (Тармаева) Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрееева Зинаида

Рождение ребёнка
20.05.1974

Дочь: Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Андрееева Зинаида

Рождение ребёнка
07.01.1987

Сын: Андреев Игорь Петрович

Мать ребёнка: Андреева Зинаида

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