Андреев Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрееева Зинаида
Рождение ребёнка
20.05.1974
Дочь: Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Андрееева Зинаида
Рождение ребёнка
07.01.1987
Мать ребёнка: Андреева Зинаида