Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибалитова (Андреева) Татьяна Петровна

Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1974

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1974

Отец: Андреев Пётр Петрович

Мать: Андрееева Зинаида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close