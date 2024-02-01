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Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна
Цибалитова (Андреева) Татьяна Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1974
Пол
Женский
Отец
Андреев Пётр Петрович
1945 г.р.
Мать
Андрееева Зинаида
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1974
Отец:
Андреев Пётр Петрович
Мать:
Андрееева Зинаида
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