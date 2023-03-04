Хорошавина (Кислицына) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти01.01.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1852
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1856
Сын: Хорошавин Георгий Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
04.04.1859
Сын: Хорошавин Василий Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
30.07.1861
Сын: Хорошавин Степан Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
27.02.1864
Дочь: Хорошавина Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.
Сын: Хорошавин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.
Сын: Хорошавин Илья Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1887