Хорошавина (Кислицына) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Кислицына) Ирина Григорьевна

Хорошавина (Кислицына) Ирина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1852

Муж: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Хорошавин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1859

Сын: Хорошавин Василий Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1861

Сын: Хорошавин Степан Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.02.1864

Дочь: Хорошавина Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.

Сын: Хорошавин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.

Сын: Хорошавин Илья Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.01.1887
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close