Хорошавин Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения04.04.1859
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1859
Рождение ребёнка
27.09.1885
Сын: Хорошавин Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
24.10.1887
Сын: Хорошавин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
03.03.1889
Дочь: Хорошавина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
26.07.1890
Сын: Хорошавин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Хорошавин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Хорошавина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Хорошавин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Антониева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917