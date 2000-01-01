Хорошавин Максим Фёдорович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1826
Дата смерти09.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Хорошавин Фёдор Евстеевич
Мать: Хорошавина Пелагея
п. Новокшёновский
Бракосочетание
28.01.1852
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.01.1856
Сын: Хорошавин Георгий Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.04.1859
Сын: Хорошавин Василий Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1861
Сын: Хорошавин Степан Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
27.02.1864
Дочь: Хорошавина Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.
Сын: Хорошавин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.
Сын: Хорошавин Илья Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
09.01.1887
п. Новокшёновский