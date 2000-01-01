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Хорошавин Максим Фёдорович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1826

Дата смерти

09.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Хорошавин Фёдор Евстеевич

Мать: Хорошавина Пелагея

п. Новокшёновский
Бракосочетание
28.01.1852

Жена: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Хорошавин Георгий Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.04.1859

Сын: Хорошавин Василий Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1861

Сын: Хорошавин Степан Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
27.02.1864

Дочь: Хорошавина Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.

Сын: Хорошавин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.

Сын: Хорошавин Илья Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
09.01.1887
п. Новокшёновский
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